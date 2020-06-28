Черчесов назвал основного вратаря сборной России

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал основного вратаря национальной команды, передает «Матч ТВ».

«На сегодняшний день номер один — это Маринато Гильерме. Всех остальных мы будем смотреть, отслеживать. Есть перспективные ребята, мы их называем умеющими, которые уже проявляют свои лучшие качества, появляется стабильность. Будьте уверены, что мы мимо них не пройдем», — заявил Черчесов.

Гильерме выступает за сборную России с 2016 года.



Ранее Гильерме высказался о возможной натурализации игрока петербургского «Зенита» Малкома.