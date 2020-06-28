«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Екатеринбургский «Урал» обыграл «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе уральской команды дубль оформил Эрик Бикфалви. За «Тамбов» отличился Михаил Костюков.

В турнирной таблице «Урал» занимает десятое место, набрав 28 очков. «Тамбов» расположился на 13 строчке, имея в активе 25 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее московский ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко.