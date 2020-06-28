ЦСКА не может одержать победу в семи матчах РПЛ подряд

Московский ЦСКА не может одержать победу в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.

Рекордная серия была установлена после ничейного результата в матче 24-го тура чемпионата страны против столичного «Динамо». Таким образом, в последних семи поединках команда Виктора Гончаренко проиграла трижды и еще четыре игры свела к равенству.

Напомним, что следующий матч армейцы проведут 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена». В рамках 25-го тура РПЛ красно-синие встретятся с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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