Сердар Азмун получит серьезный штраф от «Зенита»

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун получит серьезный штраф от петербургского «Зенита» за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе сине-бело-голубых заявили, что форвард нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал легкомысленное отношение не только к своему здоровью, но и здоровью близких.

«Согласно внутреннему протоколу к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции», — говорится в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что задержанных фанатов московского «Спартака» оштрафовали на пять тысяч рублей.