Сердар Азмун получит серьезный штраф от «Зенита»
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Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун получит серьезный штраф от петербургского «Зенита» за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе сине-бело-голубых заявили, что форвард нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал легкомысленное отношение не только к своему здоровью, но и здоровью близких.
«Согласно внутреннему протоколу к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции», — говорится в официальном заявлении.
Ранее сообщалось, что задержанных фанатов московского «Спартака» оштрафовали на пять тысяч рублей.