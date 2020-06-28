Аршавин назвал причину, из-за которой «Спартак» не смог обыграть «Уфу»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал причину, из-за которой столичный «Спартак» не смог обыграть «Уфу» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, спартаковцам помешала система видеоассистента рефери, из-за которой было отменено взятие ворот Самюэля Жиго в концовке второго тайма.

Аршавин заявил, что подопечные Доменико Тедеско переиграли башкирский клуб по всем параметрам во втором тайме, однако не смогли реализовать созданные моменты.

Ранее сообщалось, что нападающий «Сельты» Яго Аспас высказался о ничьей с «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу.