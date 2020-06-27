«Динамо» выйдет на дерби с ЦСКА основой

Московское «Динамо» выйдет на дерби с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу основным составом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в Twitter.

Напомним, что в стане команды Кирилла Новикова бушует эпидемия коронавирусной инфекции, из-за чего зараженные Клинтон Н'Жи, Себастьян Шиманьски и Шарль Наборе находятся на изоляции.

Встреча «Динамо» — ЦСКА состоится 27 июня в 19.00 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена». Гости подходят к этой игре на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о результативности нападающего Артема Дзюбы.