«Динамо» выйдет на дерби с ЦСКА основой
Московское «Динамо» выйдет на дерби с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу основным составом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в Twitter.
Напомним, что в стане команды Кирилла Новикова бушует эпидемия коронавирусной инфекции, из-за чего зараженные Клинтон Н'Жи, Себастьян Шиманьски и Шарль Наборе находятся на изоляции.
Встреча «Динамо» — ЦСКА состоится 27 июня в 19.00 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена». Гости подходят к этой игре на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о результативности нападающего Артема Дзюбы.
�� Играем основой! ✌��#ДинамоМосква #ДинамоЦСКА pic.twitter.com/zVS9avHioN— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 27, 2020