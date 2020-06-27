Гендиректор «Зенита» Медведев вступился за судью Кукуяна

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев вступился за судью матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» Павла Кукуяна. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, арбитр верно трактовал эпизод с отмененным голом самарцев в концовке второй половины игры, так как в момент подачи на игрока тот подыграл себе рукой и тем самым нарушил правила, вследствие чего взятие ворот Андрея Лунева нельзя было засчитывать.

Также Медведев выразил благодарность собравшимся зрителям на трибунах «Газпром Арены» за активную поддержку сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что арбитр всероссийской категории Игорь Федотов высказался по итогам матча между «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов».