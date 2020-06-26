Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдет без болельщиков

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Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдет без болельщиков, передает Twitter тамбовской команды.

Игра состоится в Нижнем Новгороде.

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» — «Зенит» без зрителей», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Зенита» Эмануэль Маммана тренируется в общей группе.