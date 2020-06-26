Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдет без болельщиков

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдет без болельщиков, передает Twitter тамбовской команды.

Игра состоится в Нижнем Новгороде.



«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» — «Зенит» без зрителей», — говорится в заявлении.



Ранее сообщалось о том, что футболист «Зенита» Эмануэль Маммана тренируется в общей группе.