Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдет без болельщиков
Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдет без болельщиков, передает Twitter тамбовской команды.
Игра состоится в Нижнем Новгороде.
«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» — «Зенит» без зрителей», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о том, что футболист «Зенита» Эмануэль Маммана тренируется в общей группе.
В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» - «Зенит» без зрителей. pic.twitter.com/1B5H0XlSYz— ФК «Тамбов» (@fctambov68) June 26, 2020