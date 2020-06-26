Игрок «Спартака» Умяров поделился ожиданиями от игры с «Уфой»

Игрок московского «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча с «Уфой», передает пресс-служба красно-белых.

Поединок состоится 27 июня.

«Что касается «Уфы», то именно в матче с ней я дебютировал в стартовом составе на «Открытие Арене». С этой командой всегда непросто играть, она цепляется за мяч все 90 минут. Уверен, что матч будет сложным. Но игра пройдет в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал! Не хочется нарушать традицию», — заявил Умяров.



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