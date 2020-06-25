Гендиректор «Зенита» поделился планами клуба на 2025 год

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился планами клуба на 2025 год. Об этом сообщает «Собака».

По его словам, к моменту 100-летнего юбилея сине-бело-голубые должны добыть вторую звезду на эмблему клуба.

Напомним, что отечественные клубы имеют право разместить над логотипом одну звезду за каждые пять чемпионских титулов, добытые во время Советского Союза и Российской Федерации.

Рекордсменом по числу звезд в российском футболе является московский «Спартак», выигрывавший золотые медали 22 раза.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов осудил игроков «Сочи» за тотальный разгром юношей «Ростова» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).