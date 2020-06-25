Плющенко опубликовал видео со сборов в Кисловодске

Неоднократный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram видео со сборов в Кисловодске.

На нем изображен путь тренерской команды на занятия по общей физической подготовке.

Отметим, что Плющенко шел последним в цепочке специалистов.

Напомним, что после перехода Александры Трусовой из команды Этери Тутберидзе, обладатель золотой медали Игр 2002 и 2014 года стал тренером сборной России по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой атаковали Instagram Международного союза конькобежцев (ISU).