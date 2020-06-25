Вратарь «Реала» Куртуа лидирует в списке самых надежных в Ла Лиге

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа лидирует в списке самых надежных голкиперов Ла Лиги. Об этом сообщает Marca.

В 28 играх чемпионата Испании по футболу Куртуа пропустил 18 мячей, что вывело его на первое место в рейтинге претендентов на трофей имени Рикардо Саморы, присуждающийся за достижение самого низкого показателя пропущенных в среднем голов за игру.

Его показатель — 0,64 мяча за матч. На второй строчке расположился словенец Ян Облак, выступающий за столичный «Атлетико» (0,71), а на третьей — Унаи Симона из «Атлетика» (0,86).

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал судейский скандал вокруг «Реала».