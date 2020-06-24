Боец UFC Волков не может вылететь из США

Российский боец UFC Александр Волков не может вылететь из США, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в команде спортсмена. Сообщается, что спортсмен не может покинуть Соединенные штаты из-за отсутствия рейсов.

«На данный момент ситуация такая, что Александр не может вылететь из США из-за отсутствия рейсов. Возможно, он вылетит в Россию только 28-го числа. Мы пытаемся сделать так, чтобы он вылетел раньше», — сказали в команде Волкова.

21 июня россиянин проиграл американцу Кертису Блэйдсу единогласным решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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