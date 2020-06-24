«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Олимп — Кубка России
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«Урал» обыграл «Шинник» в матче четвертьфинала Олимп — Кубка России.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу екатеринбургской команды. Голы на свой счет записали Юрий Бавин, который отличился на 16-й минуте, и Рафал Аугустыняк, который забил на 80-й минуте.
В полуфинале «Урал» сразится с «Химками».
Ранее сообщалось, что «Шинник» и «Урал» объявили составы на матч 1/4 финала Олимп — Кубка России.
Олимп — Кубок России. 1/4 финал
«Шинник» — «Урал» — 0:2
Голы: 0:1 — Бавин, 16; 0:2 — Аугустыняк; 80.