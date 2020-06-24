Ургант пошутил над маской Кокорина за 30 тысяч рублей
Телеведущий Иван Ургант пошутил над защитной маской нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
Футболист приобрел аксессуар из крокодиловой кожи почти за 30 тыс. рублей.
«Делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов», — сказал ведущий в программе «Вечерний Ургант», запись которой опубликована в YouTube.
«Я не понимаю, зачем надо было покупать маску из крокодиловой кожи. Можно было к мокасинам приделать лямки» — отметил Ургант.
Соведущий Дмитрий Хрусталев обратил внимание на то, что у крокодилов толстая кожа, поэтому в маске тяжело дышать.
«Это, Митя, зависит, из какой части крокодила взяли конкретную маску. Потому что я уверен, что та маска, которая прижата к носу и рту Александра, в ней прекрасно дышится — в ней есть клапан», — ответил Ургант.
Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем Кокорина в клубе.