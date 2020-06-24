Порье заявил о намерении провести еще один бой с Гэтжи

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил о намерении провести еще один поединок с Джастином Гэтжи, передает MMA Junkie.

Примечательно, что Порье стла последним из бойцов организации, кому удалось одолеть Гэтжи. После поражения тот выиграл четыре поединка, а последнем бою одолел еще одного представителя США Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе, что дало ему право провести поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я думаю, наш поединок носил статус «Бой года», и я уверен, что во второй раз было бы то же самое. Мне близок его стиль, и, как я уже говорил раньше, любой из бойцов, за кем мне нравится наблюдать, может стать моим потенциальным соперником. Я знаю, что мы с Гэтжи выдадим очередное шоу», — заявил Порье.

Примечательно, что осенью 2019 года Порье проиграл Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Волков отстранен от боев до 21 июля.