«Зенит» заинтересован в возвращении Виктора Жулиано

Петербургский «Зенит» может вернуть полузащитника Виктора Жулиано, который выступает за саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщает французский журналист Ману в Twitter.

По информации источника, бразилец планирует расторгнуть контракт с клубом из-за невыплаты зарплаты. Отмечается, что в приобретении также заинтересован стамбульский «Фенербахче».

Жулиано выступал за «Зенит» с 2016 по 2007 год. Он принял участие в 42 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не поедет в европейский чемпионат.