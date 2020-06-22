Главный тренер английского «Эвертона» Карло Анчелотти обвиняется в неуплате налогов в размере €1 млн, передает Sky Sports.

Отмечается, что специалист не уплатил данную сумму во время своей работы в мадридском «Реале».

Итальянец возглавлял «Королевский клуб» с 2013 по 2015 год. Прокуратура Мадрида заявила, что между 2014 и 2015 годами Анчелотти не выплатил налог от дохода с прав на продажу своего образа.



Ранее Анчелотти высказался после игры с «Ливерпулем» .