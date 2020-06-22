Российский теннисист Рублев рассказал о результатах теста на коронавирус
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Российский теннисист Андрей Рублев сообщил результаты теста на коронавирус.
Ранее стало известно, что у участников выставочного турнира Adria Tour болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича обнаружили инфекцию. Россиянин также выступил на турнире.
«Хотел вам сказать, что я в порядке и здоров. Я сдал отрицательный анализ на коронавирус. Надеюсь, что наша жизнь скоро вернется в нормальное русло. И справимся с этим вместе», — написал Рублев в Twitter.
Выставочный турнир Adria Tour организован первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Этапы прошли в Сербии и Хорватии.
Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о случаях заражения коронавирусом на выставочном турнире Adria Tour.