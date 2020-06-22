Российский теннисист Рублев рассказал о результатах теста на коронавирус

Российский теннисист Андрей Рублев сообщил результаты теста на коронавирус.

Ранее стало известно, что у участников выставочного турнира Adria Tour болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича обнаружили инфекцию. Россиянин также выступил на турнире.

«Хотел вам сказать, что я в порядке и здоров. Я сдал отрицательный анализ на коронавирус. Надеюсь, что наша жизнь скоро вернется в нормальное русло. И справимся с этим вместе», — написал Рублев в Twitter.

Выставочный турнир Adria Tour организован первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Этапы прошли в Сербии и Хорватии.

Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о случаях заражения коронавирусом на выставочном турнире Adria Tour.