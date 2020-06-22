«Реал» выиграл у «Сосьедада» и вышел на первое место в чемпионате Испании

В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад».

Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Сегурос» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились испанский защитник Серхио Рамос, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар на 50-й минуте игры, и французский нападающий Карим Бензема.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Микель Марино.

После этой победы подопечные Зинедина Зидана набрали 65 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Примеры.

У каталонской «Барселоны» также 65 очков, однако она уступает «сливочным» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поблагодарил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за перенос матча чемпионата России.