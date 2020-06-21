Умер Свен-Арне Хансен

Скончался президент европейской ассоциации легкой атлетики Свен-Арне Хансен. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба организации European Athletics.

Норвежцу было 74 года. В марте этого года он перенес инсульт, от последствий которого не сумел восстановиться.

Хансен возглавлял European Athletics на протяжении прошедших пяти лет. В период с 2003 по 2015 год функционер руководил норвежской федерацией легкой атлетики.

Ранее сообщалось, что фанаты петербургского «Зенита» могут получить административное наказание за попадание на матч с московским ЦСКА в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по чужим абонементам.