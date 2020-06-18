Среди арбитров РПЛ выявлен один случай заражения COVID-19

Российский футбольный союз (РФС) в преддверии возобновления национального первенства провел тестирование арбитров и ассистентов судей на коронавирус.

По его итогам был выявлен лишь один случай заражения COVID-19, передает телеграм-канал РФС. Положительный результат дал тест ассистента судей Максима Гаврилина.

Напомним, что чемпионат России был поставлен на паузу в марте из-за пандемии коронавируса. Его возобновление запланировано на 19 июня.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более восьми миллионов человек.

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