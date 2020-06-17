У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус

У шести футболистов «Ростова» выявили подозрение на коронавирусную инфекцию.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Sport_inside. Позднее Нобель Арустамян сообщил, что тесты дали положительный результат у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.

После сданных тестов команда была отправлена на карантин. Таким образом, под угрозой оказывается матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который «Ростов» должен был провести против «Сочи» 19 июня.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Крицюк ведет переговоры с «Бешикташем».