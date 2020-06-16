Член оргкомитета Токио-2020 заявил о возможности еще одного переноса Игр

Член оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси заявил о возможности еще одного переноса главного спортивного события четырехлетия на более поздний срок. Об этом сообщает Japan Times.

По его мнению, если эпидемиологическая ситуация в мире не придет в норму к следующему году, то организаторам придется задуматься о том, чтобы сдвинуть сроки проведения Игр еще раз.

Такахаси отметил, что решение об отмене Олимпиады-2020 принесет серьезный урон не только японской, но и мировой экономике.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о переходе неоднократной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.