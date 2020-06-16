Яна Куницкая подписала контракт на бой в UFC
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Российский боец ММА Яна Куницкая подписала соглашение на бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Об этом проинформировала сама спортсменка. опубликовав соответствующий пост в своем Instagram.
«Угадайте с кем бой намечается?» — подписала фотографию она.
При этом пока не раскрывается ни дата, ни место проведения турнира, также не известно, с кем может подраться Куницкая.
Ранее сообщалось, что Фергюсон бросил вызов Макгрегору.