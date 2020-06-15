Тутберидзе прокомментировала назначение Плющенко на пост тренера сборной России

Этери Тутберидзе прокомментировала назначение Евгения Плющенко на пост тренера сборной России по фигурному катанию, передает Super.ru.

Напомним, в начале мая 2020 года в группу Плющенко перешла Александра Трусова, которая является членом национальной команды. До этого спортсменка занималась у Тутберидзе.

«Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — заявила Тутберидзе.



Ранее Тарасова высказалась о присвоении Плющенко статуса тренера сборной России.