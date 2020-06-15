Тутберидзе прокомментировала назначение Плющенко на пост тренера сборной России
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Этери Тутберидзе прокомментировала назначение Евгения Плющенко на пост тренера сборной России по фигурному катанию, передает Super.ru.
Напомним, в начале мая 2020 года в группу Плющенко перешла Александра Трусова, которая является членом национальной команды. До этого спортсменка занималась у Тутберидзе.
«Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — заявила Тутберидзе.
Ранее Тарасова высказалась о присвоении Плющенко статуса тренера сборной России.