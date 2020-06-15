Орлов назвал Аршавина легендой Санкт-Петербурга

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вероятном назначении бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина в структуру клуба, передает Sport24.

14 июня инсайдер Нобель Арустамян проинформировал о том, что Аршавин может занять пост заместителя спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты.

«Не случайно, что в топовых клубах на таких должностях работают именно бывшие футболисты с большим именем в футболе. Аршавин — патриот и легенда Санкт-Петербурга, он будет хорошим помощником для «Зенита», — заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что в «Зените» отреагировали на слухи о назначении Аршавина в структуру клуба.