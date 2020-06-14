Хореограф Медведевой показала программу для Дениса Тена

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн показала фрагмент программы, которую она готовила для казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Видеозапись специалист опубликовала в своем Instagram. Тен скончался в июле 2018 года от нескольких ножевых ранений, которые он получил в ходе потасовки с людьми, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля.

«С днем рождения моего дорогого друга Дениса. Это программа, которую миру так и не довелось увидеть. Я скучаю по тебе», — написала Бурн.

Стоит отметить, что хореограф также работает с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин почтил память Дениса Тена.