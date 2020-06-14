«Леганес» проиграл «Вальядолиду» в матче Примеры
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«Леганес» проиграл «Вальядолиду» в матче 28-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в Леганеса на городском стадионе Бутарке и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Энес Унал и Рубен Алькарас.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Родригес Оскар, реализов одиннадцатиметровый удар.
После этой победы «Вальядолид» набрал 32 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
«Леганес» с 23-мя баллами располагается на предпоследней строчке.
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