«Леганес» проиграл «Вальядолиду» в матче Примеры

«Леганес» проиграл «Вальядолиду» в матче 28-го тура испанской Примеры.

Встреча прошла в Леганеса на городском стадионе Бутарке и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Энес Унал и Рубен Алькарас.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Родригес Оскар, реализов одиннадцатиметровый удар.

После этой победы «Вальядолид» набрал 32 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Леганес» с 23-мя баллами располагается на предпоследней строчке.

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