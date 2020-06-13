Василевский вошел в тройку лучших вратарей предстоящего плей-офф НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала лучших вратарей предстоящего розыгрыша плей-офф. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Первое место занял голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск. Вторым стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На третьей строчке расположился Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский занял 15-е место.

Руководство НХЛ приняло решение возобновить сезон матчами плей-офф, в котором сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки». Встречи пройдут в двух городах. На право принять игры претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сент-Пол, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Ранее сообщалось, что НХЛ объявит города, в которых пройдет плей-офф, 22 июня.