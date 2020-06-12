ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» провели товарищеские матчи, передает «СЭ».

Отмечается, что «армейцы» сыграли с «Родиной», а сине-бело-голубые — с «Оренбургом». Клубы не анонсировали данные игры, а также не стали сообщать результаты.

13 июня подопечные Сергея Семака встретятся с «Уфой». Красно-синие проведут поединок с тульским «Арсеналом».



Ранее сообщалось о том, что защитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся в общую группу после перелома.