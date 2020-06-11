Комментатор Орлов оценил перспективы возвращения Кокорина в «Зенит»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы возвращения форварда «Сочи» Александра Кокорина в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, серьезный вес при решении данного вопроса может иметь мнение главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, который изъявил желание видеть 28-летнего нападающего в своей команде.

Орлов отметил, что вероятность возвращение Кокорина в Петербург тесно связана с потенциальным уходом Сердара Азмуна, которым интересуется «Рома».

Ранее сообщалось, что объявлены претенденты на звание лучшего игрока мая в Бундеслиге.