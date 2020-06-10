СМИ: «Спартак» готов купить 19-летнего бразильца за €15 млн

Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По информации Esporte News Mundo, к 19-летнему форварду предметный интерес проявляет московский «Спартак». Как утверждает источник, бразильский клуб оценивает своего игрока в €15 млн. При этом некоторое время назад «Флуминенсе» отказался продавать 50% прав на Пауло другой российской команде — ЦСКА.

В 32 матчах за «Флуминенсе» Пауло отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло может продолжить карьеру в РПЛ.

Ранее сообщалось, что матч Олимп — Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге.