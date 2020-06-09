Защитник «Реала» травмировался на тренировке

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес травмировался на тренировке. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, игрок линии обороны «королевского» клуба повредил приводящую мышцу правого бедра. По предварительным данным, футболист пропустит от двух до трех недель.

Напомним, что подопечные Зинедина Зидана занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В первом матче после возобновления сезона «сливочные» 13 июня сыграют с «Эйбаром».

Ранее сообщалось, что трансферное окно в Английской премьер-лиге (АПЛ) может закрыться 2 октября.