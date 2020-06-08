Дзюба попал в топ-25 футболистов с истекающими контрактами
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в список 25 лучших игроков, контракты которых закончатся в конце нынешнего сезона. Рейтинг опубликован на сайте FourFourTwo.
В издании отмечают, что выступление россиянина на чемпионате мира 2018 года могут помочь ему перейти в европейский клуб.
Также в список попали Дрис Мертенс («Наполи»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Марио Гетце («Боруссия» Дортмунд), Педро, Виллиан (оба — «Челси»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Златан Ибрагимович («Милан») и другие.
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.
Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе Дзюбы в зарубежный клуб.