Черчесов: Семак понимает, что нельзя почивать на лаврах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке, передает «Деловой Петербург».

«Думаю, что сам Семак как человек, который всю жизнь в футболе, прекрасно понимает, что нельзя почивать на лаврах раньше времени. Да, отрыв у «Зенита» серьезный, но никто ему в оставшихся матчах ничего дарить не собирается. Так что надо, как и раньше, доказывать свое право на лидерство. Судя по тому, что Семак не отпускал никого из своих легионеров по заграницам, будучи готовым в любой момент собрать всю команду в полном составе на базе, он настроен самым решительным образом», — сказал Черчесов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 50 очков.

Ранее Черчесов вспомнил о том, как сборная России готовилась к чемпионату мира 2018 года.