Макеев: у Дзюбы и Карпина были сложные отношения

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Макеев рассказал об отношениях форварда Артема Дзюбы и наставника Валерия Карпина, которые работали вместе в московской команде.

«С Дзюбой у Карпина были тяжелые отношения. Там была обоюдная неприязнь. Не думаю, что они могли бы быть в одном клубе», — сказал Макеев на YouTube-канале «У Кузьмича».

Напомним, сейчас Дзюба выступает за петербургский «Зенит», а Карпин возглавляет «Ростов».



Ранее Дзюба высказался о решении возобновить чемпионат России.