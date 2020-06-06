Макеев: у Дзюбы и Карпина были сложные отношения
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Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Макеев рассказал об отношениях форварда Артема Дзюбы и наставника Валерия Карпина, которые работали вместе в московской команде.
«С Дзюбой у Карпина были тяжелые отношения. Там была обоюдная неприязнь. Не думаю, что они могли бы быть в одном клубе», — сказал Макеев на YouTube-канале «У Кузьмича».
Напомним, сейчас Дзюба выступает за петербургский «Зенит», а Карпин возглавляет «Ростов».
Ранее Дзюба высказался о решении возобновить чемпионат России.