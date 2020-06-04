Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба продемонстрировал свои навыки игры в хоккей с шайбой. В своем Instagram футболист опубликовал видеозапись с серией бросков по воротам. Также форвард заявил, что ждет возобновления сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Все ждем НХЛ», — написал Дзюба.

В комментариях к публикации отметились звездные российские хоккеисты: нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана «Пингвинз» Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.

«Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу», — написал Малкин.

«Неплохо. Надо сыграть как-нибудь», — добавил Овечкин.

Ранее помощник тренера «Питтсбург Пингвинз» Марк Рекки высказался об игре Малкина.