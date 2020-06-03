Игрока «Урала» Погребняка выписали из больницы

Игрока «Урала» из Екатеринбурга Павла Погребняка выписали из больницы, передает РИА «Новости».

Напомним, 22 мая у футболиста диагностировали коронавирус.

«Пашу 2 июня должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», — сказал президент уральского клуба Григорий Иванов.



Ранее футболист «Урала» Эрик Бикфалви возвратился в Екатеринбург.