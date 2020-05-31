Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9

Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бернса единогласным решением судей — 50-45, 50-44, 50-46.

Бразилец одержал 19 победу в 22 поединках. Также он продлил серию побед до шести боев. Вудли потерпел пятое поражение при 19 победах.

Турнир UFC on ESPN 9 прошел в ночь на 31 мая в американском Лас-Вегасе на арене «UFC Apex».

Ранее сообщалось, что представительница Киргизии Антонина Шевченко проиграла американке Кэтлин Чукагян.