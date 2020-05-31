Ковтун: Тутберидзе успешно учит девочек четверным, хотя не делала их сама

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью «Газете.Ru» высказался о работе отечественного специалиста Этери Тутберидзе.

«Дает ли мне преимущество то, что я сам исполнял те сложные прыжки, которым обучаю? Нет, есть много тренеров, которые достигали мирового уровня в профессии, при этом не делая элементов ультра-си во время спортивной карьеры.

Та же Елена Буянова не исполняла четверных прыжков, Татьяна Тарасова закончила в молодом возрасте, Этери Тутберидзе выступала в танцах, Николай Морозов — тоже…

Многие — даже скажу большинство — тренеров не делали элементов, которым они могут обучить. Хотя для меня это умение, конечно, плюсик, потому что я чувствую моменты, которые нельзя понять в теории, — их можно объяснить фигуристу, только если сам это переживал.

Но опять же, я не думаю, что это огромное преимущество для меня, потому что та же Тутберидзе учит маленьких девочек самым сложным элементам в мире — различным четверным, — и при этом она не делала их сама», — сказал Ковтун.

Ранее олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, как начал заниматься фигурным катанием.