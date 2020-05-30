Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с контрактом. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, обсуждать дальнейшие действия со стороны чеченского клуба можно будет после окончания нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

33-летний хавбек заявил, что продлил контракт на два месяца для того, чтобы завершить текущее первенство в стане команды Игоря Шалимова, а опция пролонгации трудового договора на год, предусмотренная еще в прошлом году, может быть активирована позднее.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу высоко оценил сотрудничество «сливочных» и португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.