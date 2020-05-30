Супруга Малкина высказалась о возможности Евгения выиграть Кубок Стэнли

Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова высказалась о возможном четвертом Кубке Стэнли своего мужа. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, воспитанник магнитогорского «Металлурга» сможет добиться очередного чемпионского звания только в команде из Пенсильвании.

«Женя провел в Питтсбурге много лет. Они с Кросби — два номера один. Они вместе выиграли три Кубка. Кросби — гигант в хоккее, невероятно талантлив.

Мне кажется, четвертый трофей он может завоевать только здесь», — сказал Кастерова.

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