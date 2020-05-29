Стала известна дата очередного боя Александра Емельяненко
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Российский MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) возобновляет проведение турниров, рассказал президент организации Майрбек Хасиев на YouTube-канале ACA.
Следующий турнир состоится 11 июля. 24 июля пройдет бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
До конца лета организация планирует провести четыре мероприятия.
Ранее актер Никита Джигурда вызвал Емельяненко-младшего на боксерский бой.