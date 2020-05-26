Аршавин опубликовал видео с места обрушения четырех балконов в Петербурге
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Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин опубликовал видео с места обрушения балконов на одном из домов в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел в центре города на Кирочной улице, 20. Обрушение произошло с фасада 6-этажного жилого дома.
«Не гуляйте по Кирочной», — подписал Аршавин ролик, опубликованный в сторис Instagram.
Как заявили в городском ГУМЧС, сохраняется угроза падения балконных плит. Пострадавших нет.
Ранее Аршавин поделился мнением о потенциале хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.
May 26, 2020