Отменен этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в канадском Ричмонде.

Соревнования были запланированы на 26-29 августа. Причиной отмены этапа стала пандемия коронавируса.

«Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона в фигурном катании, в настоящее время оценивает последствия данного решения», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 348 тыс. человек, 2,3 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,5 млн.

Ранее был отменен этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в словацкой Кошице.