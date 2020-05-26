Футбольный историк усомнился в дате основания «Зенита»

Футбольный историк Юрий Лукосяк усомнился в правдивости принятой даты основания петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Фонтанка».

По его словам, правильный год рождения клуба не 1925-й, а 1931-й.

«Реальная команда была создана в 31-ом году. Мы знаем, кто за нее играл, а самое главное — клуб принял участие официальном чемпионате города.

Во всех справочниках — и довоенных, и послевоенных — всегда писали, что «Зенит» основан в 1931 году. Предыдущее руководство в лице Фурсенко знало об этой проблеме, но ему это было неинтересно», — сказал Лукосяк.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спалетти поздравил клуб с 95-летием.