Ученик Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о состоянии здоровья наставника

Ученик Абдулманапа Нурмагомедова Тагир Уланбеков рассказал о состоянии здоровья наставника, передает «СЭ».

«Он в тяжелом состоянии. Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам. Периодически я уточняю, как его состояние. Мне говорят, что тяжелое. За последние три недели ничего не изменилось», — сказал Уланбеков.

25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова-старшего в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам с советом.