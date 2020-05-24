Российский тренер Александр Касперович рассказал об условиях контракта с Федерацией биатлона Болгарии, передает РИА «Новости».

Напомним, специалист является личным тренером россиянина Александра Логинова.

«Мое соглашение рассчитано на два года. Финансовая сторона не играла роли. Наше поколение совсем по-другому воспитано, поэтому деньги не стоят особняком. У меня и в Санкт-Петербурге была хорошая зарплата, но я решил поехать в Болгарию не из-за денег», — рассказал Касперович.



Ранее Дмитрий Васильев опроверг назначение Касперовича в сборную Болгарии.