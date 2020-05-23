Боец ММА обратился к отцу Хабиба Нурмагомедова

Российский боец ММА Тагир Уланбеков обратился к отцу и тренеру российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову.

Уланбеков, который является членом команды Нурмагомедова, 22 мая подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Во многом, благодаря этому человеку сегодня я являюсь тем, кем я являюсь! Я помню каким я пришел к нему и что он сделал для меня лично! Этот человек вложил в меня и в мою маленькую семью очень много труда, времени и нервов!» — написал боец в Instagram.

Стоит отметить, что Нурмагомедов-старший находится в одной из московских клиник в тяжелом состоянии. У него диагностирован коронавирус.

Ранее сообщалось, что Соннен назвал Хабиба лучшим бойцом.